Même Thibaut Courtois devrait apprécier cette parade incroyable...

Le gardien des Diables Rouges a du souci à se faire. ll est considéré comme le meilleur du monde à son poste, mais là, il ne peut que s'incliner. Le sauvetage de l'année, c'est... un chien qui l'a réussi !

Cela s'est passé lors d'un match de troisième division, en Argentine, entre les clubs de Juventud Unida et Defensores de Belgrano. Le gardien de Belgrano a fait une grosse gaffe. Il a très mal dégagé, et a laissé son but vide. Du caviar pour un attaquant de la Juventud, qui s'est retrouvé avec le ballon dans les pieds... Un but tout fait...

Mais non, il n'y a pas eu but. Un chien qui passait par là a sauvé la situation. Il a arrêté la balle, sur la ligne. Et il est reparti. Le gardien de but à la carrière la plus éphémère de l'histoire. Mais quelle efficacité...

Pour la petite histoire, Juventud a gagné 3/0.