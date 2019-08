Mbark Boussoufa file à Al Sailiya, au Qatar

Le double soulier d'or (2006 et 2010) Mbark Boussoufa, 35 ans, quitte le club saoudien Al-Shabab Riad pour poursuivre sa carrière à Al Sailiya, au Qatar. Il devient ainsi l'équipier du défenseur sénégalais Kara Mbodj (ex-Genk, Anderlecht et Nantes).

"Un nouveau défi au Qatar", a-t-il posté sur sa page Instagram avec une photo où il porte le maillot de son nouveau club.

Formé à Ajax Amsterdam et Chelsea, l'ex-petit prodige marocain de La Gantoise (2004-2006 et 2016) et Anderlecht (207 matches, 58 goals et 86 assists entre 2006 et 2011) a ensuite successivement évolué à Anzhi Makhachkala et au Lokomotiv Moscou, en Russie, avant d'émigrer au Moyen-Orient en 2016.