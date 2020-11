Mauvaise nouvelle pour Diego Maradona, il va être opéré d'un hématome au cerveau

Diego Maradona, entraîneur de Gimnasia La Plata, sera transféré de La Plata vers un hôpital de Buenos Aires et sera opéré ce mardi pour un hématome sous-dural, c'est-à-dire une poche de sang entre le cerveau et sa membrane la plus externe, qui a été détecté après un scanner. Les médias argentins l'ont annoncé mardi.

Maradona a été admis lundi, quelques jours après son 60e anniversaire, dans une clinique privée de La Plata en raison d'une anémie et de déshydratation.

En début de journée, son médecin, Leopoldo Luque, s'était montré rassurant. "Il va beaucoup mieux qu'hier, il a très envie de sortir, j'aimerais qu'il reste un jour de plus", avait déclaré le médecin. "Il souffre d'anémie, il est un peu déshydraté, il faut corriger cela et veiller à ce que sa santé continue à s'améliorer. Face à ce genre de situation, il faut compter environ trois jours d'hospitalisation. Espérons qu'il souhaite rester jusqu'à demain (mercredi). C'est mon objectif, mais il est autonome et peut sortir" s'il le souhaite, avait encore ajouté le Dr Luque.

Dans la journée cependant, Maradona a passé une scanner, qui a révélé un hématome sous-dural. Il sera opéré dans les prochaines heures par son médecin personnel.