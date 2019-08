Mats Hummels ne dirait pas non à un retour en équipe nationale

Il n'y croit pas une seconde mais le défenseur central allemand du Borussia Dortmund Mats Hummels, 30 ans, ne dirait pas non à un retour en équipe nationale, si le sélectionneur Joachim Löw qui l'a biffé de sa liste, le lui demandait, a-t-il confié au bi-hebdomadaite spécialisé Kicker.

Hummels, Jerome Boateng et Thomas Müller ont appris avec surprise et amertume qu'ils ne faisaient plus partie des cadres de la mannschaft il y a cinq mois.

"On ne nous rappellera pas", prévoit Hummels, "et l'équipe nationale n'est pas vraiment dans mes pensées pour le moment. Je compte en revanche encore jouer quelques années au football et si un jour on devait me demander de revenir, je ne refuserai pas. On verra bien si cela arrive..."

Hummels (70 sélections, 5 buts) a quitté le Bayern Munich cet été pour réintégrer son ancien club du Borussia Dortmund, où il est désormais l'équipier des Diables Rouges Thorgan Hazard et Axel Witsel.