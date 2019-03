Manchester United et l'Ajax en tête en matière… de tirs cadrés

La 254ème édition de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football (CIES) s’intéresse ce lundi à la précision des tirs. L’analyse met en exergue les vingt clubs avec les plus hauts et faibles pourcentages de tirs cadrés dans les cinq grands championnats et ensuite dans les autres ligues européennes.

Les valeurs varient entre 48,6% (Manchester United) et 28,9% (Cagliari) dans le big 5, ainsi qu’entre 50,4% (Ajax Amsterdam) et 31,7% (quatre équipes) dans les autres compétitions étudiées.

Man United arrive donc en tête au rayon des équipes ayant réalisé le plus haut pourcentage de tirs cadrés. Les Mancuniens, avec 186 tirs cadrés en 383 tentatives, devancent le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, le Girona FC et Liverpool. Au classement des autres ligues, on retrouve l’Ajax Amsterdam, avec 228 tirs cadrés en 452 tentatives, devant Heerenveen, Midtjylland, le Slovan Bratislava et le PSV Eindhoven.

Le Club de Bruges est la première équipe belge (19e place), Ostende s’installe juste derrière les Brugeois (20e place).