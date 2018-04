Les Red Flames s'inclinent en Italie et voient le Mondial s'éloigner

La Belgique a été battue par l'Italie à Ferrare en qualifications pour la Coupe du Monde 2019. Les Red Flames avaient ouvert la marque via un penalty de Janice Cayman avant se faire remonter. Martina Rosucci et Cristiana Girelli ont validé le sixième succès en six rencontres pour la Squadra Azzura (2-1).



Tenues en échec par le Portugal le week-end dernier, les Belges trébuchent à nouveau. Les filles d'Yves Serneels, 10 points, restent deuxièmes et comptent toujours un match de moins. Mais l'écart avec l'Italie se creuse. Les Transalpines possèdent désormais huit longueurs d'avance (18 pts, 6 matches).



Le choc de ce groupe 6 a déjà les allures de match de la dernière chance pour les Belges. Pour maintenir la pression sur leur adversaire du soir, les Flames n'ont pas le choix. Elles doivent s'imposer. Elles prennent les devants peu après la demi-heure. Davinia Vanmechelen est accrochée dans le rectangle, Janice Cayman transforme calmement le penalty (0-1, 37e).



Le scénario est idéal. Mais comme contre le Portugal, les Belges ne sont pas en mesure de conserver leur avantage bien longtemps. Quatre minutes après l'ouverture du score, Alia Guagni prend Kassandra Missipo de vitesse sur le flanc droit et sert parfaitement Martina Rosucci qui égalise (1-1, 42e). Dans la foulée, Guagni dévisse et gaspille une énorme occasion.



Les Flames éprouvent des difficultés à bousculer l'Italie et Cristiana Girelli se charge d'assommer notre sélection à dix minutes du terme (2-1, 80e).



Le rêve d'une qualification pour un premier mondial s'éloigne. Il faudra désormais réaliser un sans-faute (et donc battre la Squadra en Belgique) et espérer une défaite italienne contre le Portugal puisque seule la première place offre un ticket pour le Mondial.