Les footballeuses allemandes cassent les clichés dans un spot promo réussi

La Coupe du Monde féminine approche à grands pas, le match d’ouverture aura lieu le 7 juin, et l’équipe allemande a déjà marqué des points… hors du terrain. Les joueuses de la Mannschaft ont participé à un clip – très réussi - qui s’attaque aux étiquettes généralement collées aux footballeuses.



Leur message est clair et direct : « We don’t have balls but we know how to use them », on si vous préférerez en français, « nous n’avons pas de « balles » mais on sait comment les utiliser ».



Dès les premières secondes le ton est donné. Alexandra Popp, une des stars de l’équipe, interpelle le spectateur. « Est-ce que vous connaissez mon nom ? ». La réponse vient de Martina Voss-Tecklenburg, la coach de la sélection allemande. « Nous jouons pour une nation qui ne connaît même pas nos noms ». Et pourtant, le palmarès des Allemandes est impressionnant. « Nous avons été trois fois champions d’Europe, c’est ça ? Faux, nous avons été titrées 8 fois ». Les trois titres ont été remportés par l’équipe masculine.



Et Voss-Tecklenburg de confier une anecdote édifiante. « Pour notre premier titre nous avons reçu un service à thé ». Les joueuses de foot doivent souvent se battre contre les préjugés. Dans ce clip, les Allemandes les détournent joliment pour mieux les combattre.



Pour diffuser le message au maximum, DW Sport (un média allemand), a traduit le spot et l’a diffusé sur Twitter. Résultat 1,4 million de vues en quelques jours. Le pari est réussi.