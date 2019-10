Les équipes de football du Kosovo et de la Russie ne peuvent plus se rencontrer

Les équipes de football du Kosovo et de Russie ne pourront plus s'affronter dans des compétitions de l'UEFA, a annoncé vendredi l'instance européenne du football. Et ce, pour des raisons de sécurité.

Le panel d'urgence de l'UEFA s'est réuni mercredi pour discuter de la situation des rencontres entre les équipes du Kosovo et de la Russie. "En tenant compte des risques sécuritaires entourant les matches entre les équipes de Russie et du Kosovo, le Panel a décidé que les deux équipes ne pourront plus être opposées dans des compétitions européennes futures jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'UEFA dans un communiqué.

Deux rencontres qualificatives pour l'Euro féminin 2021 "seront organisées sur terrain neutre", a indiqué l'UEFA. La première rencontre prévue le 4 octobre au Kosovo avait été repoussée à une date indéterminée car la sécurité n'était pas garantie en raison d'élections organisées deux jours plus tard. Le seconde rencontre est prévue le 9 juin.

Le panel d'urgence avait pris une décision semblable en 2014 concernant cette fois la Russie et l'Ukraine.