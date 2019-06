Le Suédois Durmaz reverse ses primes qualificatives à l'équipe féminine

La réponse du footballeur Jimmy Durmaz, victime de racisme - Brut. - 26/06/2018 ll a été menacé de mort et victime de racisme pour une simple faute pendant la Coupe du Monde... Voici la réponse du footballeur Jimmy Durmaz et de toute l'équipe de Suède. Auteur de la faute qui a mené à la victoire de l’Allemagne samedi dernier, Jimmy Durmaz a été victime dans la foulée d’une vague d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Entouré de son équipe nationale, Jimmy Durmaz a alors tourné un message vidéo contre le racisme.