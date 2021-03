Le Stade du Maracana va être renommé Stade Roi Pelé

Inauguré le 16 juin 1950 pour la Coupe du monde de la même année, l’"Estádio Municipal" (le stade municipal) est appelé du nom du quartier Maracana dans lequel il a été construit. Les grands clubs de Rio de Janeiro y ont toujours évolué régulièrement, lors du championnat national ou en Copa Libertadores, notamment lors des derbys de l'État de Rio. Le plus célèbre d'entre eux, connu comme le Fla-Flu, oppose le CR Flamengo au Fluminense FC.

" C’est un hommage fort à un homme reconnu dans le monde entier pour son héritage laissé dans le football brésilien et pour les services rendus à notre pays " comme l’a déclaré André Ceciliano, le député à l’origine de la proposition visant à changer le nom du stade. Âgé de 80 ans, Pelé, dont le nom complet est Edson Arantes do Nascimento, a joué plusieurs fois dans ce stade pour le Brésil mais aussi pour son club de Santos.

Le mythique Stade du Maracana va changer de nom prochainement ! L’Etat de Rio de Janeiro a voté ce mardi pour changer officiellement son nom en Stade Edson Arantes do Nascimento – Roi Pelé. Un véritable honneur pour la légende brésilienne qui y a marqué son 1000ème but, en 1969, alors qu’il évoluait sous les couleurs de Santos. Le gouverneur de l'État de Rio doit maintenant donner son feu vert pour valider définitivement le changement de nom du stade.

Le Maracana, de son vrai nom " Estadio Jornalista Mario Filho " (Stade du journaliste Mario Filho) depuis 1966 et la mort du journaliste sportif à l'initiative du projet, a une histoire et un passé que peu d’autres stades peuvent se vanter d’avoir. D’abord conçu pour recevoir plus de 200 000 spectateurs (dont 180 000 assis), il a dû subir plusieurs cures d’amaigrissement pour se conformer aux normes de sécurité en vigueur.

Passant progressivement de 220 000 à 78 838 places, le stade a même touché le fond après les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le mythique édifice avait été laissé à l’abandon durant quelques années, victime d’imbroglios politico-financiers. Les images avaient fait le tour du monde, pour la plus grande tristesse des supporters brésiliens mais aussi du monde entier.