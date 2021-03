"Le retour du Dieu", Zlatan Ibrahimovic annonce qu'il revient en équipe de Suède

Après presque cinq ans de retraite internationale et à trois mois de l'Euro, la star suédoise Zlatan Ibrahimovic fera son retour à 39 ans en équipe de Suède pour des éliminatoires du Mondial-2022 fin mars, a annoncé mardi le sélectionneur Janne Andersson.

L'attaquant vedette de l'AC Milan, qui avait pris sa retraite internationale après l'Euro-2016, est convoqué pour les matches qualificatifs face à la Géorgie et le Kosovo pour le Mondial-2022, ainsi que pour un match amical contre l'Estonie.



"Ibra" vit une seconde jeunesse depuis son retour en Italie. Revenu d'une aventure lucrative en MLS, il a claqué 24 buts en 32 rencontres de Série A. A presque 40 ans, il est l'un des artisans de la très bonne saison de l'AC et se plaît dans son rôle de guide des jeunes rossoneri.



Toujours aussi performant, le "Z" n'a pas non plus perdu sa verve avec l'âge. "Le Retour du Dieu", a-t-il "sobrement" annoncé sur Instagram.