Le petit poucet FK Bodö/Glimt enlève son premier titre de champion de Norvège

Le FK Bodö/Glimt est devenu champion de Norvège de football pour la première fois dans l'histoire du club, créé en 1916, dimanche.

Grâce à une victoire 1-2 dimanche soir sur la pelouse de Strömsgodset, l'équipe entraînée par Kjetil Knutsen est assurée de remporter le titre cinq journées avant la fin de la compétition. Le premier poursuivant, Molde, ne peut plus combler l'écart de dix-huit points. En 25 journées, Bodö/Glimt n'a connu qu'une défaite et deux partages contre 22 victoires et présente un goal average de 85-28.

Molde était le champion de la saison dernière.

Bodö/Glimt a été éliminé cette saison au 3e tour préliminaire de l'Europa League 3-2 par l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers. L'ailier-gauche norvégien Jens Petter Hauge, 20 ans, avait fait si forte impression qu'il avait été transféré au club milanais six jours plus tard.