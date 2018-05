Le PAOK remporte la finale de la Coupe de Grèce marquée par des violences

Le PAOK a conservé son titre en Coupe de Grèce en empêchant du même coup l'AEK, déjà sacré en championnat, de faire le doublé à l'issue d'une nouvelle finale (2-0) émaillée samedi d'actes de violences entre supporters.

La rencontre au même niveau il y a un an entre les deux clubs, remportée cette année grâce à des buts de Vieirinha (65) et Pelkas (90+1e), avait déjà été le cadre d'incidents à Athènes.

Cette fois, les affrontements entre la police et les deux factions rivales ont éclaté autour du stade Olympique avant le coup d'envoi de la 76e finale de coupe nationale et certains plus mineurs se sont poursuivis à l'intérieur ensuite.

Un cocktail molotov a ainsi été lancé par des hooligans de l'AEK vers un van à bord duquel cinq supporteurs du PAOK se trouvaient.

Selon les médias locaux, deux des passagers auraient ensuite été battus puis emmenés à l'hôpital. De même source, un autre supporteur du PAOK aurait reçu des coups de couteau alors que 5.000 policiers avaient été mobilisés dans la capitale pour prévenir les débordements.

Des incidents avaient déjà éclaté vendredi entre les deux groupes de supporteurs dans le centre d'Athènes et deux policiers anti-émeute auraient été blessés.

Pour minimiser le contact entre les deux rivaux, chaque club s'était vu attribuer un contingent de 17.196 billets pour ses supporteurs, alors que l'enceinte peut accueillir 69.618 personnes.

Sur le terrain, le PAOK s'est même offert le luxe de caviarder un penalty (23e) repoussé par le gardien de l'AEK, lequel continue donc de courir après le doublé depuis 1978.

Le championnat grec de Super League avait été suspendu mi-mars pour trois semaines à cause de l'irruption sur le terrain, une arme à la ceinture, du patron du PAOK Ivan Savvidis mécontent d'une décision d'arbitrage, à la fin d'un match contre AEK, énième incident sur un terrain de football grec.