Le Japon et le Qatar invités à la Copa America

Le Japon et le Qatar participeront à la prochaine Copa America, organisée au Brésil en 2019, a officialisé la Confédération sud-américaine, la Conmebol, vendredi.Depuis 1993, la Conmebol, qui ne compte que dix membres, invite deux équipes d'une autre confédération à participer à la Copa America.



Le Mexique avait depuis lors toujours été de la partie, alors que les Etats-Unis et le Costa Rica étaient régulièrement invités. La Jamaïque (deux fois), le Honduras, Haïti et Panama ont aussi reçu une invitation.



En 1999, le Japon était devenu le premier pays asiatique à prendre part à la compétition. Les 'Blue Samourais' disputeront le tournoi pour la deuxième fois.



La présence du Qatar avait déjà été révélée il y a deux semaines par la Fédération nationale. Il s'agira de la première participation du pays hôte du Mondial 2022.