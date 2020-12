Le Japon accueillera fin 2021 la Coupe du Monde des clubs dans son format actuel, en attendant un Mondial élargi repoussé en raison de la pandémie, a annoncé vendredi le patron de la Fifa Gianni Infantino.

L'épidémie de Covid-19 ayant chamboulé les calendriers, l'année 2021 verra même se dérouler deux éditions de cette compétition: le Qatar accueillera du 1er au 11 février le Mondial initialement prévu fin 2020, avant un tournoi en décembre au Japon.

Depuis 2019, la Fifa avait prévu d'organiser à l'été 2021 en Chine la première édition de sa Coupe du monde des clubs élargie à 24 formations, projet phare de Gianni Infantino destiné à accroître l'intérêt des diffuseurs comme des sponsors.

Mais l'instance mondiale "a accepté" de décaler cette compétition "pour faire de la place à l'Euro et à la Copa America", initialement programmés à l'été 2020 et décalés d'un an, a rappelé le dirigeant italo-suisse lors d'une conférence de presse.

Après plusieurs mois de réflexion, le Conseil de la Fifa a décidé vendredi de maintenir ce tournoi "dans son format actuel" pour l'an prochain, soit sept équipes, "et d'attribuer son organisation au Japon", a-t-il ajouté.

Cette compétition réunit les équipes championnes des six confédérations continentales, ainsi que le champion du pays organisateur. L'édition 2019, déjà au Qatar, avait vu Liverpool remporter la finale 1-0 face aux Brésiliens de Flamengo.

Gianni Infantino a cependant réaffirmé son attachement au projet de Mondial élargi, assurant qu'il s'agirait "de la meilleure compétition de clubs au monde", un défi clairement lancé à l'UEFA et sa Ligue des champions.

Le patron de la Fifa entend du même coup rester à distance des débats qui agitent le football européen, tenaillé entre les projets de réforme de la Ligue des champions et le possible lancement d'une "Super Ligue" fermée réservée aux cadors du continent, sous l'impulsion de grands clubs espagnols et anglais.

Côté calendrier, le Conseil de la Fifa a également validé l'extension de plusieurs fenêtres internationales en Amérique du nord et centrale comme en Europe, pour permettre de jouer trois rencontres au lieu de deux.