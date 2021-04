Le gros coup de gueule de Marca : "Deschamps, il est temps de mettre fin au crime Benzema !"

Une nouvelle fois décisif dans le partage arraché par le Real Madrid contre Chelsea (1-1), Karim Benzema s’érige plus que jamais comme l’homme providentiel des Merengue. L’homme à tout faire, leader vocal du noyau et sérial buteur quand son équipe a besoin de lui.

Au sommet de son art et plébiscité par l’ensemble du microcosme footballistique, Benzema reste (inexplicablement) évincé du noyau des Bleus. Une anomalie qui persiste depuis 2015 et qui pose de plus en plus question au vu du niveau affiché par le Madrilène.

Pour Marca, le célèbre média espagnol, la nouvelle prestation XXL de Benzema face aux Blues a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : il doit revenir dans le giron tricolore et Marca l’a bien fait savoir.

"Deschamps, il est temps de mettre fin au crime Benzema. Il a marqué un grand but, il a failli en mettre un autre avec un tir qui s’est écrasé contre le poteau, et a montré qu’il était un leader XXL en plus d’être un crack. Il comprend le jeu mieux que quiconque et même les robustes joueurs physiques de Chelsea ne pouvaient rien contre lui. Que ce joueur ne participe pas à l’Euro est un crime".

On imagine que ce genre de tirade ne va pas tomber dans l’oreille d’un sourd. De quoi faire changer d’avis le très têtu Didier Deschamps ? Pas sûr.