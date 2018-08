Le gardien égyptien El-Hadary annonce sa retraite internationale à ... 45 ans

Le gardien de légende égyptien Essam El-Hadary, âgé de 45 ans, a annoncé lundi soir sa retraite internationale après avoir gardé la cage des Pharaons à 159 reprises.

Essam El-Hadary a été le joueur le plus vieux de l'histoire à disputer une Coupe du monde, à laquelle il a participé pour la première fois en juin en Russie.

"Après avoir longuement réfléchi et consulté Dieu, j'ai décidé de me retirer du football international", a déclaré le Pharaon vétéran sur sa page Facebook. "Une nouvelle légende de la génération de l'âge d'or nous quitte", a commenté sur Twitter son plus célèbre coéquiper, l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

Sous les couleurs de l'Egypte, Essam El-Hadary a remporté quatre coupes d'Afrique des Nations en 1998, 2006, 2008 et 2010. Il s'est dit "très fier" d'avoir finalement "réalisé le rêve le plus important, le plus grand, le plus cher, en participant à la Coupe du monde 2018".

L'Egypte a quitté le tournoi dès la phase de poules, terminant dernière de son groupe après avoir perdu ses trois matches. Né en 1973 dans le gouvernorat de Damiette (nord-est), Essam El-Hadary a commencé sa carrière avec le club local en deuxième division. Il a intégré la sélection nationale en 1996 et a porté les couleurs des clubs les plus importants d'Egypte, dont celui du Caire Al-Ahly.

Très populaire et respecté, El-Hadary a reçu de nombreuses récompenses aux niveaux national et continental. Il va poursuivre sa carrière en club aux côtés de ses coéquipiers d'Al-Ismaïly, l'un des meilleurs clubs d'Egypte. Il a rejoint ce dernier en juillet, après avoir quitté le club saoudien d'Al-Taawoun.