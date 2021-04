Le Congo veut sortir Michel Preud’homme de sa retraite

Les Léopards du Congo se cherchent un nouveau sélectionneur pour les mener à la coupe du monde 2022 après leur débâcle en qualification pour la CAN. La fédération a, selon la DH et Het Nieuwblad, coché le nom de Michel Preud’homme tout en haut de sa liste.



Usé par près de 20 ans de coaching, MPH a pris du recul avec le terrain en fin de saison dernière. Il est officiellement un entraîneur à la retraite mais il reste actif. Vice-président du Standard, il occupe également un rôle de conseiller sportif auprès du Président Venanzi.



La proposition congolaise sera-t-elle en mesure de le faire "replonger" ? Des contacts auraient en tout cas déjà eu lieu et l’ancien gardien serait en phase de réflexion.



Les Léopards ont été éliminés en qualifications de la CAN pour la première fois depuis dix ans. Une contre-performance qui a coûté sa place à Christian N’Sengi et à son staff.



Régulièrement annoncé à la tête des Diables, le Liégeois n'a jamais dirigé une sélection. Le challenge proposé à MPH est intéressant. Il devrait remettre l’équipe sur les rails et tenter de la qualifier pour le Mondial 2022.