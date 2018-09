Le coach brésilien garde la défaite face aux Diables en travers de la gorge

Le 6 juillet dernier restera gravé à jamais dans la mémoire de nombreux Belges. Ce jour-là, les Diables Rouges éliminaient le grand Brésil de Neymar en quart de finale de la Coupe du monde (2-1). Les Belges ne sont pas les seuls à encore avoir en tête le film du match, en passant du but contre son camp de Fernandinho à l'arrêt incroyable de Thibaut Courtois en fin de rencontre. Tite, l'entraîneur de la Seleçao, s'en rappelle lui aussi.

Le Brésil était, ce vendredi soir, de retour aux affaires après son élimination face à la Belgique en Coupe du monde. La Canarinha s'est imposée 0-2 en amical face aux Etats-Unis avec des buts de Roberto Firmino et de son nouveau capitaine Neymar.

En conférence de presse d'après-match, Tite a comparé le succès contre les USA et... la défaite contre les Diables. "C'est en ayant la possession qu'on se crée des occasions et qu'on tire au but. On a tiré 16 fois contre les Etats-Unis ? C'est 11 de moins que face à la Belgique... Vous pouvez voir dans quel état je suis encore", dit-il en baissant la tête malgré un sourire. "Je n'ai pas tourné la page. Je suis occupé à le faire... mais elle n'est pas complètement tournée."