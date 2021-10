Le Club de Bruges 4e club européen en termes d’occasions créées, l’Ajax et l’Inter en tête du classement

10,8 occasions créées par match. Le Club de Bruges figure parmi l’élite européenne des équipes qui se procurent, en moyenne, le plus d’opportunités de but par rencontre de championnat. Ce classement, dévoilé par l’Observatoire du football CIES, est dominé par l’Ajax avec 11,9 opportunités nettes de marquer par rencontre devant l’Inter (11,4), le RB Salzbourg (10,8) et Bruges donc.

Parmi les clubs des 5 grands championnats, on retrouve dans les premières places le Bayern Münich (10,1), Liverpool (10,1), Leipzig (9,9) et le Borussia Dortmund (9). Pourtant décrié, le FC Barcelone présente les meilleures statistiques en Espagne (8,4) alors que le PSG n’atteint que 7,8 occasions franches par match en France.

En Belgique, le classement des occasions créées voit Genk (9), Anderlecht (8,4), Charleroi (8,4) et l’Union Saint-Gilloise (8,3) former le top 5 des bons élèves. En queue de groupe, le Beerschot (4,1) est à la peine tandis que le Standard est 14e sur 18 avec 5 opportunités franches de marquer.

Mais produire ne suffit pas. Il faut aussi être capable de concrétiser. Et de ne pas subir. Dominateur du championnat serbe, le Partizan Belgrade est à la fois l’équipe qui subit le moins (1,6) et qui possède le meilleur ratio occasions créées/occasions subies en Europe. Si l’on s’intéresse aux équipes des 5 grands championnats, c’est Manchester City qui impose sa domination le plus nettement avec 3,28 plus d’actions dangereuses créées que subies. Le Bayern (2,96), le PSG (2,41), Everton (2,33) et la Real Sociedad (2,16) complètent le top 5. Très offensif comme on le disait plus haut, l’Inter concède inévitablement plus à ses adversaires avec 5,3 occasions par match pour un ratio qui redescend à 2,16.

En Belgique, on citera notamment le cas d’Eupen qui crée autant d’actions dangereuses qu’il n’en subit (6,2). Ce qui ne l’empêche pas d’être confortablement installé à la 3e place de Pro League. On appelle ça l’efficacité dans les deux rectangles.

