Le Belge Bolingoli brise le quarantaine, les matches du Celtic et d'Aberdeen postposés

Le Celtic Glasgow est furieux après Boli Bolingoli-Mbombo. Le cousin des frères Lukaku est sous le feu des critiques en Écosse après s’être rendu en Espagne la semaine dernière avant le match des siens face à Kilmarnock. Une évidente entorse aux règles strictes établies par la Scottish Premiership pour éviter la propagation du coronavirus lors des matches de football.

Le gouvernement écossais est donc monté au créneau quelques jours après avoir durement réagi à la nouvelle des huit joueurs d’Aberdeen qui se sont rendus dans un bar de la ville sans permission.

"Le gouvernement écossais est au courant des informations qui évoquent le non-respect des règles de prévention de la part d’un joueur du Celtic. Si ce nouvel incident sérieux au sein du football écossais est confirmé, le gouvernement n’aura pas le choix que de considérer qu’une interruption du championnat écossais est nécessaire."



Le gouvernement écossais a menacé d'arrêter le championnat de football en cas de nouvelle incartade. "Étant donné la carte jaune d'aujourd'hui, le prochain écart sera synonyme de rouge et ne nous laissera aucun choix", a dit Nicola Sturgeon. "Il ne faut pas s'attendre à voir le Celtic ou Aberdeen jouer dans les prochaines semaines", a ajouté la première ministre écossaise.

Du côté du Celtic, on assure que le joueur belge a été testé par deux fois négatif mais on condamne fermement son attitude. "Le club condamne fermement et s'excuse pour le comportement du joueur Boli Bolingoli qui s'est rendu en Espagne sans en informer le club. Il est difficile d'imaginer une action plus irresponsable que celle-là dans un contexte pareil. Le club va immédiatement prendre des dispositions disciplinaires. Le fait que le joueur soit négatif au tests est soulageant mais ne diminue en rien la stupidité du comportement du joueur."



Boligoli-Mbombo s’est lui excusé. "Je suis coupable d’une énorme erreur de jugement. Je sais que ce que j’ai fait n’était pas bien. Je dois désormais en assumer les conséquences."

Conséquence directe, les deux prochains matches du Celtic et d'Aberdeen ont été postposés.