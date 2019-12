Le Ballon d'Or féminin pour Megan Rapinoe

Meilleure joueuse de l'année : Megan Rapinoe - FIFA Awards - 23/09/2019 L'Américaine Megan Rapinoe, championne du monde avec les Etats-Unis l'été dernier en France, a été désignée Joueuse FIFA de l'année lundi soir lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards qui s'est tenue à la Scala de Milan. Les deux autres finalistes étaient l'Anglaise Lucy Bronze et l'Américaine Alex Morgan. Megan Rapinoe, 34 ans, succède à la Brésilienne Marta au palmarès.