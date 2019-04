Laurent Ciman et Toronto s'inclinent malgré deux assists de Pozuelo

Les anciens Diables Rouges Laurent Ciman (Toronto) et Roland Lamah (Cincinnati) ont tous deux perdu dans le championnat nord-américain de la Major League Soccer, samedi soir.

Ciman s'est incliné 3-2 sur la pelouse des Seattle Sounders. Les visiteurs ont pris l'avance dès la 11e par Jozy Altidore, qui a de la tête mis à profit un centre d'Alejandro Pozuelo (ex-Genk). Will Bruin (24e, 66e) et Cristian Roldan (68e) ont ensuite inversé la situation. Toronto est revenue quelque peu grâce à un second but d'Altidore (70e). Pozuelo était de nouveau à l'origine de la passe décisive. Ciman et Pozuelo ont joué tout le match. Roland Lamah a débuté sur le banc de Cincinnati, qui s'est incliné 2-0 face au Los Angeles FC. Au bout de 66 minutes, le milieu de terrain est entré en jeu. L'équipe locale a gagné grâce à des buts de Mark-Anthony Kaye (32e) et Carlos Vela (90e+3). Kenny Saief (ex-Gantoise et Anderlecht), coéquipier de Lamah, a joué tout le match. Au classement de la Conférence Est, Toronto est 4e avec 10 points sur 15. Cincinnati est septième grâce à un bilan de 8 sur 21.