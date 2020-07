Laurent Ciman et Toronto partagent pour leur come-back en MLS

Laurent Ciman et le Toronto FC ont partagé 2-2 contre DC United, lundi, dans leur premier match du tournoi 'MLS is Back' de Major League Soccer, dans le groupe C. Le duel aurait dû se dérouler dimanche, mais il avait été reporté après un test positif chez DC United et un résultat pas clair chez Toronto. Tous les joueurs ont été retestés et le match a pu se jouer lundi.