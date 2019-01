La Jordanie de Borkelmans surprend l'Australie, tenante de la Coupe d'Asie

La Jordanie, entraînée par Vital Borkelmans, a créé la surprise en battant l'Australie, tenante du titre, 1-0, dimanche lors de la première journée du groupe B de la Coupe d'Asie des Nations, au stade Hazza Bin Zayed d'Al-Ain, aux Emirats Arabes Unis.

Anas Bani Yaseen a inscrit le seul but du match d'une superbe tête sur un corner (26e). La Jordanie aurait pu doubler la mise peu après, mais l'ancien gardien du Club Bruges Mathew Ryan a dévié sur la transversale un coup franc d'Abdel-Rahman (30e).

Le gardien jordanien Shafi a lui aussi été sauvé par son poteau, sur une frappe de Mabil (78e). En fin de match, Sabbah a réalisé trois beaux arrêts, dont un dans les derniers instants de la partie sur une frappe d'Ikonomidis, alors que la Jordanie restait menaçante en contre.

Adjoint de Marc Wilmots chez les Diables Rouges de 2012 à 2016, Borkelmans, 55 ans, est à la tête de l'équipe nationale jordanienne depuis mai 2018.

Le gardien de Genk Danny Vukovic est resté sur le banc de l'Australie.

La Jordanie jouera jeudi contre la Syrie et mardi 15 janvier contre la Palestine. Syrie et Palestine s'affronteront plus tard dans la journée.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes avancent au tour suivant.