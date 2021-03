La joie communicative de l’ex-Standardman Alpaslan Öztürk, sélectionné en équipe de Turquie à 27 ans

Alpaslan Öztürk a été appelé pour la première fois en équipe nationale de Turquie. Les caméras de surveillance de son club ont capté le moment où le défenseur de 27 ans a reçu le coup de téléphone qui lui annonce la bonne nouvelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le défenseur semble aux anges.



Pour les amateurs de foot, le nom d’Öztürk n’est pas inconnu. Né à Anvers, il a débuté au Germinal Beerschot. Il a ensuite évolué à Birmingham avant de revenir au Kiel. On suivit un passage au Standard marqué par des prêts (Kasimpasa, Eskisehirspor). En janvier 2017, il quitte définitivement Liège pour Elazigspor. 18 mois plus tard, il signe à Göztepe où il joue toujours.



Partagé entre la Belgique et la Turquie, Öztürk a longtemps hésité entre les deux pays. Entre 2010 et 2012, il porte les maillots des deux sélections dans les différentes équipes de jeunes (U18 à U21). Il opte finalement pour la Turquie. Mais depuis sa dernière sélection en Espoirs en 2014… plus rien. Jusqu’à cette année. Près de 7 ans plus tard, le voilà appelé chez les "A". Une longue attente qui a pris fin avec un coup de téléphone… libérateur.



Öztürk n'a pas encore joué la moindre minute. La Turquie a très bien commencé sa campagne qualificative pour le mondial 2022. Les Turcs ont signé un six sur six avec des succès contre les Pays-Bas (4-2) et la Norvège (0-3).