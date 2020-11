La France battue par la Finlande, partage entre les Pays-Bas et l'Espagne

1-1 entre les Pays-Bas et l'Espagne

L'Espagne et les Pays-Bas se sont, de leur côté, quittés sur un partage (1-1). A la 18e minute de ce match équilibré, sans grand relief, mais relativement accroché, Sergio Canales, le milieu du Betis, a fait vibrer les filets de Marco Bizot d'une belle frappe (1-0), très bien servi par Alvaro Morata qui a confirmé ainsi sa bonne forme avec la Juventus.

Il a fallu attendre le début de la seconde période pour voir les Néerlandais réagir véritablement et Donny van de Beek concrétiser une belle action collective devant les buts espagnols (1-1, 47e). Le score n'évoluera plus malgré les efforts de Memphis Depay pour les Néérlandais et l'entrée de Sergio Ramos coté espagnol.

L'Espagne affronte la Suisse samedi puis recevra l'Allemagne mardi en Ligue des nations. La Roja devra faire mieux que mercredi soir pour effacer sa défaite face à l'Ukraine lors de la 4e journée de Ligue de nations.

Les Pays-Bas reçoivent la Bosnie dimanche avant de se rendre en Pologne mercredi. Les Oranje avaient battu la formation de Robert Lewandowski lors de la 1re journée de Ligue des nations début septembre, avant d'enchaîner deux défaites (Italie puis Mexique) et deux nuls (Bosnie et Italie).