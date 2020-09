La fédération néerlandaise en discussion avec Frank de Boer pour le poste de sélectionneur

Frank de Boer est actuellement en discussion avec la fédération néerlandaise de football (KNVB). Un proche de l'ancien international a confirmé l'information reportée par De Telegraaf jeudi.

La KNVB est actuellement à la recherche d'un successeur à Ronald Koeman qui a quitté son poste au mois d'août pour rejoindre le FC Barcelone. La fédération néerlandaise a pour objectif de trouver un entraîneur avant le match amical face au Mexique et les deux matches de Ligue des Nations contre la Bosnie et l'Italie en octobre. Dwight Lodeweges, l'adjoint de Koeman, avait assuré l'intérim lors des deux derniers matches face à la Pologne et l'Italie.

Dimanche dernier, De Boer, 50 ans, avait déclaré à FOX Sports qu'il n'avait pas encore été contacté par la KNVB en ajoutant qu'il serait honoré d'occuper ce poste. "Avec le poste de Premier ministre, c'est peut-être la fonction la plus importante aux Pays-Bas."

Ancien entraîneur de l'Ajax où il a remporté quatre titres nationaux, De Boer a eu moins de succès lors de ses passages à l'Inter Milan, Crystal Palace ou récemment à Atlanta.