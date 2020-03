"La F1" Benzema tacle "le karting" Giroud

On le sait, l’histoire entre Karim Benzema et l’équipe de France est compliquée. Et plus que vraisemblablement terminée. Le Lyonnais compte 81 sélections (27 buts), la dernière remonte à octobre 2015 et un succès 4-0 contre l’Arménie où il avait signé un doublé et délivré une passe décisive.



Depuis le désert sportif et une position inflexible de Didier Deschamps. Le sélectionneur des champions du monde ne fait plus appel à l’attaquant du Real et lui préfère Olivier Giroud (97 sélections, 39 buts). Voilà pour le contexte.



Dans une discussion sur les réseaux sociaux avec l’influenceur Mohamed Henni, Benzema a été invité à donner son avis sur l’attaquant de Chelsea. Il a été cash. "Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next. […] Moi je sais que je suis la F1".