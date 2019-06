L’Ukraine en finale du Mondial U20 aux dépens de l’Italie - © ALIK KEPLICZ - AFP

Buletsa marque et envoie l'Ukraine en finale du Mondial U20 - Coupe du Monde U20 - Demi-Finale -... L’Ukraine s’est qualifiée pour la finale du Mondial U20 mardi soir en s’imposant 1-0 en demi-finale face à l’Italie. Après une bonne première période où ils s’étaient créés des meilleures occasions que l’Italie, les Ukrainiens ont fait trembler les filets grâce à Sergiy Buletsa (65e). Les 'Azzurini' ont bien réagi et ont globalement dominé la deuxième période mais ont pêché en zone de finition. L’exclusion de Popov (80e) a permis aux Italiens d’accentuer leur pression et même de marquer dans les arrêts de jeu de la rencontre par Gianluca Scamacca avant que l’arbitre n'annule ce but consultation du VAR pour un coup de coude de l'attaquant italien.