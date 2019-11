L'incroyable but du gardien de Chivas depuis l'autre côté du terrain

En football, il n’est pas courant de voir des buts inscrits par un gardien, surtout de plein jeu. Et lorsque cela arrive, c’est souvent un régal. Le but d’Antonio Rodriguez, gardien de Chivas n’y échappe pas et il a littéralement rendu fou les commentateurs mexicains, alors que l’équipe menait 2-1. Il a dégagé depuis "son" grand rectangle alors que son homologue était monté pour créer le surnombre sur un coup de coin en toute fin de match. La balle a rebondi avant de finir sa route dans les filets adverses.

Chivas, vainqueur de la Ligue des Champions de la Concacaf, ne connaît pas une saison de tout repos en Ligue Mexicaine. Le club pointe à la dixième position.