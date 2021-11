L’improbable sélection de Matias Soulé, zéro match en professionnel et repris avec l’Argentine

L’entraîneur de l’Argentine Lionel Scaloni a dévoilé sa sélection pour les deux prochains matches des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, contre l’Uruguay et le Brésil. Parmi les heureux élus : les stars Lionel Messi, Angel Di Maria, Paulo Dybala et… Matias Soulé. Ce nom ne vous dit certainement rien et pour cause, ce jeune joueur de 18 ans n’a jamais disputé le moindre match en professionnel.

Matias Soulé est un jeune ailier gaucher réputé pour ses qualités techniques et sa rapidité. Débarqué à la Juventus de Vélez en janvier 2020, l’Argentin a d’abord fait ses classes avec les U19 durant une saison et demie. L’année dernière, Soulé a inscrit 5 buts et délivré autant de passes décisives en 30 apparitions. Mais c’est surtout en ce début de saison que le petit format s’est révélé aux yeux du coach de la Juventus Massimiliano Allegri. Auteur d’une bonne préparation, Soulé a fait ses débuts en équipe première lors d’un match amical face à Cesena, rencontre lors de laquelle il a marqué le troisième but de son équipe (victoire 3-1). Ses bonnes prestations en présaison lui ont permis, à l’instar du Belge Koni De Winter, d’être repris dans le noyau de l’équipe première pour le match au sommet entre la Vieille Dame et Naples en septembre dernier. Il n’est cependant jamais monté au jeu.

Depuis, Matias Soulé évolue avec les U23 des Bianconeri. Et si ses statistiques depuis le début de saison sont loin d'être impressionnantes (3 buts et 1 assist en 15 matches), les observateurs s’accordent à dire que ce jeune joueur est pétri de talent.