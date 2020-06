L'Euro 2000 a 20 ans - Alain Courtois, directeur du tournoi : "On a montré au monde le savoir-faire belge"

L'idée d'une co-organisation est née peu de temps après la tragédie du Heysel, dans la foulée de l'Euro 88 (organisé en Allemagne). Alain Courtois : "En 1988, les Pays-Bas jouent la finale de l’Euro face à l’URSS, à Munich. Et dans une chambre d’hôtel, ils nous font la proposition, à Michel D’Hooghe et moi-même (ndlr : D'Hooghe était alors président de l'Union belge de football et Courtois secrétaire général) d’organiser un championnat d’Europe à deux. Ils nous ont dit : "Seuls, on ne peut pas. On a l’équipe, mais pas les infrastructures suffisantes" . On leur a répondu que nous, on n’avait... ni les infrastructures ni l’équipe, mais on a quand même dit oui tout de suite…(rires). Au départ, les Hollandais voulaient 1996, mais les Anglais s’y accrochaient… Finalement, au cours d’un congrès de l’UEFA à Genève, sur un bateau naviguant sur le Lac Léman, on a dit ok aux Anglais pour 1996, et on a pris 2000, ce qui pour nous était plus mythique… Avec le recul, et sans vouloir encore remuer la soupe, on n’a toujours pas de stade, et on a été éliminé au premier tour de cet Euro 2000. Voilà le constat brut sur le plan sportif et infrastructurel. En revanche, je pense que pour une première, l’organisation n’était pas si mauvaise, d’autant plus qu’à l’époque, l’Euro (la devise) n’existait pas. Donc, on devait travailler avec des taux de change et des monnaies différentes…"

La pratique s'est généralisée depuis (Japon-Corée du sud en 2002 pour la Coupe du Monde, Suisse-Autriche en 2008, Ukraine-Pologne en 2012), mais à l'époque il s'agissait d'une première : deux pays unis pour l'organisation d'un des plus grands événements sportifs au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Comme le rappelle Alain Courtois , directeur du tournoi : "C’était en effet une première, pas facile, mais nécessaire pour le football belge, puisque on sortait de 10 ans de punition de l’UEFA, consécutifs au drame du Heysel (ndlr : les stades belges avaient été suspendus d'accueil de grande compétition européenne, avant que le Heysel, rebaptisé Stade Roi Baudouin en 1993, n'accueille la finale de la Coupe des Coupes entre le PSG et le Rapid Vienne en 1996). Idem pour les Anglais. Il fallait absolument se réhabiliter. Il fallait construire de nouveaux stades…"

Le deuxième problème, c’était la direction du tournoi. On avait trois villes à majorité francophone, ce que les Hollandais ne comprenaient pas. Il fallait donc quelqu’un qui savait parler français ...et plus ou moins néerlandais. Ensuite, il fallait que la Belgique ose dire : c’est un Belge ! Donc, ça a duré quand même quelques semaines, un mois ou deux, pour finalement décider à Eindhoven, que le directeur du tournoi serait un Belge francophone, moi en l'occurrence ! C’était quand même un vrai défi à l’époque. Je ne pense pas que ce serait encore possible aujourd’hui…

La co-organisation de l'Euro a constitué un double écueil à surmonter : d'abord réussir à convaincre au niveau belge, ensuite réussir à collaborer avec les Néerlandais. Pour Alain Courtois, avant même le début du tournoi, il a fallu faire face à trois défis majeurs : "Le premier défi était de savoir quels stades et quelles villes allaient être proposés, sachant qu’il en fallait 4 en Belgique. Bruges s’est proposé directement, Anvers était candidat également, tout comme Charleroi, ce qui était extraordinaire. Liège, au départ, n’était pas candidat, puis il l’est devenu. Genk aussi s’est positionné. Ce n’était pas évident de trancher. Au départ, on voulait deux stades en Flandre et deux stades en Wallonie. Finalement le choix s’est porté sur Charleroi, Bruges, Liège et Bruxelles.

Enfin, le troisième défi était de faire en sorte que les régions et le gouvernement fédéral participent. Pour le gouvernement fédéral, ça a été assez rapide, notamment parce que on avait un premier ministre fana de foot, Jean-Luc Dehaene pour ne pas le citer. Et les Régions aussi ont bien joué leur rôle. La Région flamande a marqué son accord directement, et la Région wallonne n’a pas traîné non plus, d’autant que Charleroi était le fer de lance de l’opération en Wallonie."

Des lunch packets à la sauce hollandaise ?

Une fois les différents défis belgo-belges relevés, il a donc fallu s'entendre avec les Néerlandais. Le début en Belgique, la fin aux Pays-Bas, l'arrangement ne fut pas trop compliqué à trouver. Alain Courtois : "Par rapport aux Néerlandais, on a directement marqué notre intérêt pour le match d’ouverture. Eux, ils voulaient la finale. Pour nous, en tant que Belges, la finale n’avait pas beaucoup d’importance parce que il ne reste plus que deux nations. alors que lors du match d’ouverture, les 16 nations participantes sont encore là. Ce match d’ouverture, Belgique-Suède, on l’a fait le 10 juin 2000. Quatre familles royales étaient présentes dans le stade. On a accueilli le congrès de l’UEFA la veille, donc pendant quelques jours, Bruxelles est véritablement devenu l’épicentre du football européen. Bien sûr, l’IBC (ndlr : International Broadcast Center) était localisé à Amsterdam, mais les journalistes restaient aussi à Bruxelles, vu les faibles distances entre les villes."

Plus que de réels problèmes organisationnels, ce sont les différences culturelles qui ont constitué les quelques pierres d'achoppement dans les relations belgo-néerlandaises. Alain Courtois : "En fait, avec les Hollandais, on a vite buté sur des problèmes culturels. Je le répète souvent, mais je ne vois pas comment les multinationales peuvent nommer un seul directeur Benelux. Les mentalités hollandaises et belges sont totalement différentes. Les habitudes aussi. Je vais donner un exemple précis : les repas pour les volontaires. On avait plus de 3.000 volontaires. Ils devaient manger. Mais la culture hollandaise du lunch packet n’est pas la même que la culture belge, si vous voyez ce que je veux dire… Les Hollandais aiment venir manger en Belgique, je ne sais pas si l’inverse est vrai (rires). Il n’y a rien à faire, cette culture calviniste, cette culture de la transparence permanente n’est pas la culture latine. Et donc, de temps en temps, il y avait quand même quelques frictions. Et puis, par rapport à l’institutionnel, avant que les Hollandais comprennent que la Belgique était divisée en Régions, ça a pris du temps. Mais je peux le comprendre."

"C'est quoi l'Atomium ?"

Par quelques exemples, les clichés d'un certain auto-centrisme orange, doublé d'une forme d'arrogance plus ou moins assumée, ont été de mise. Alain Courtois se souvient de deux épisodes précis : "Nous avions envisagé de transformer les neuf boules de l’Atomium en autant de ballons de football. Mais cela coûtait beaucoup d’argent. J’appelle donc le responsable Benelux d’un grand équipementier sportif basé en Hollande, je lui explique le projet, et il me répond : "Mais l’Atomium, c’est quoi exactement ?". Je lui réponds : "Ben c’est un peu comme la Tour Eiffel, quoi…" (rires). Il ne connaissait pas, tout simplement. Donc, tout ça n’était pas facile. Les Hollandais étaient également très sûrs de leurs stades. Michel Sablon, qui était notre directeur technique et responsable des infrastructures sportives, se heurtait toujours à des "c’est quand même mieux fait chez nous". Mais soyons honnêtes, quoique ils le disent eux-mêmes, c’est vrai qu’ils ont construit Arnhem pour l’Euro 2000, étendu Eindhoven qui était déjà magnifique. Le Kuip de Feyenoord a été modernisé. Quant à l’Ajax, je n’ai pas besoin de vous faire un dessin. Face à ces quatre stades, nous on s’est contenté d’emplâtres sur des jambes de bois..."