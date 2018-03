L'équipe de Malte de football accuse l'Espagne de l'avoir droguée en 1983

Un ancien attaquant de l'équipe de Malte de football, Ernest Spiteri-Gonzi, a porté des accusations mardi. Selon lui, les joueurs maltais auraient été drogués à la mi-temps dans un tristement célèbre match de qualification de l'Euro 1984 contre l'Espagne. Il y a presque 35 ans, l'Espagne a battu Malte 12-1 à Séville le 21 décembre 1983. Elle avait besoin d'un succès par un écart de 11 buts pour se qualifier en France au détriment des Pays-Bas. Les premières allégations ont été rendues publiques dans l'émission de télévision espagnole Fiebre Maldini diffusée dimanche.

Lors de l'émission, l'ancien entraîneur de Malte Victor Scerri a déclaré qu'il croyait que quelque chose de suspect s'était passé à la mi-temps. "Un petit homme habillé de blanc est venu avec un grand plateau rempli de demi-citrons. Et tout les joueurs ont commencé à sucer les citrons."

L'ancien milieu de terrain Emanuel Fabri a ajouté: "En seconde mi-temps, nous nous sommes sentis très fatigués, nous étions vraiment épuisés."

Mardi, Spiteri-Gonzi a brisé son silence accusant l'Espagne d'avoir voulu nuire le plus possible à l'équipe maltaise. "Ce qui n'a pas marché c'est que la fédération maltaise a fait une enquête auprès des joueurs maltais alors qu'elle aurait dû aller voir ailleurs. Je crois que les Espagnols ont gagné ce match avec le score dont ils avaient besoin parce qu'ils étaient des tricheurs. Et toute personne qui pointe le doigt sur notre équipe devrait être honteuse ou bien ne pas connaître toute l'histoire. Malheureusement, c'est trop tard pour enquêter", a déclaré Spiteri-Gonzi au Times of Malta.

L'ancien arrière gauche espagnol Jose Antonio Camacho était sur le terrain. "Cela semble complètement fou. Si un homme vêtu de blanc entre dans le vestiaire et dit: 'Manger ces citrons', vous ne le faites pas et vous le jeter tout simplement dehors."