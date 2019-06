L'Argentine rejoint le Brésil, le Chili bat la Colombie - © PEDRO UGARTE - AFP

Copa America : L'Argentine s'impose contre le Venezuela et rejoint le Brésil - Football -... Le choc Brésil-Argentine aura bien lieu: les Argentins ont gagné le droit de défier la Seleçao sur ses terres en battant le Venezuela 2-0 vendredi, tandis que le Chili a battu la Colombie aux tirs aux buts. L'Albiceleste s'est imposée sans briller, avec des buts de Lautaro Martinez (10e) et Giovani Lo Celso (73e), dans le mythique stade Maracana de Rio de Janeiro, où elle avait échoué en finale du Mondial-2014. Le choc de titans entre Brésil et Argentine aura lieu mardi à Belo Horizonte, dans un stade Mineirao où la Seleção a vécu la pire humiliation de son histoire, la raclée 7-1 face à l'Allemagne en demi-finales de ce même Mondial-2014.