L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Henri Michel est décédé

Ancien joueur et sélectionneur de l'équipe de France de football, Henri Michel est décédé à l'âge de 70 ans. Radio France Internationale (RFI) a annoncé la triste nouvelle ce mardi.

Henri Michel, élégant milieu de terrain qui compte 58 sélections avec les Bleus (4 buts), a écrit l'histoire du football tricolore, en club avec le FC Nantes où il a joué pendant 16 ans, mais également avec l'équipe nationale, d'abord en tant que joueur puis en tant que sélectionneur.

Le weekend dernier, il avait d'ailleurs été désigné Canari des 75 ans du club nantais, fondé en 1943. Pilier et fleuron du jeu à la nantaise, Henri Michel a disputé 640 rencontres et marqué 95 buts pour le FC Nantes, décrochant trois titres de champion (1973, 1977 et 1980) ainsi qu'une Coupe de France (1979).

Avec l'équipe nationale, il a participé au Mondial 1978 en tant que joueur puis à celui de 1986 en tant que sélectionneur. C'est d'ailleurs contre la France d'Henri Michel que la Belgique a été battue dans le match pour la troisième place au Mexique.

Henri Michel a également remporté les Jeux Olympiques de football en 1984, toujours en tant qu'entraîneur. Il a également officié, entre autres, au Paris Saint-Germain, au Cameroun, au Maroc et en Tunisie avant de terminer sa carrière en 2012 par un passage à la tête du Kenya.