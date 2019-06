L'Allemagne qualifiée, le Danemark éliminé de l'Euro Espoirs

L'Allemagne, première du groupe B après son match nul 1-1 devant l'Autriche dimanche, s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro-2019 Espoirs, devenant ainsi la 2e nation à atteindre le dernier carré après l'Espagne (groupe A), samedi.

Avec sept points, les Allemands, tenants du titre, devancent le Danemark, éliminé en dépit de sa 2e victoire, 2-0 face à la Serbie, après son succès devant l'Autriche en ouverture (3-1). Avec six points et une différence de but de +2, les Danois ne peuvent plus se qualifier pour les demi-finales en tant que meilleur deuxième: ils sont devancés par l'Italie, pays-hôte (6 pts et +3), qui doit elle-même attendre le résultat de France-Roumanie, lundi, pour savoir si elle sera au non qualifiée.

L'Autriche (3e, 4 pts) et la Serbie (0 pt) sont aussi éliminées.