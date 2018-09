José Pekerman quitte son poste de sélectionneur de la Colombie

José Pekerman ne sera plus à l'avenir le sélectionneur de l'équipe nationale de Colombie. L'entraîneur argentin a informé, au lendemain de son 69e anniversaire, la fédération colombienne de football qu'il ne renouvellera pas son contrat. Pekerman était en charge des "Cafeteros" depuis le 6 janvier 2012 après avoir notamment mené l'Argentine entre 2004 et 2006. Sous sa direction, la Colombie a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2014 et cet été, elle a été éliminée en huitième de finale par l'Angleterre.

"C'était une décision personnelle. Nous sommes désolés qu'il s'en aille. Nous aimerions remercier José pour tout ce qu'il a fait pour le football colombien", a déclaré Ramon Jesurun, président de la fédération colombienne.

L'entraîneur intérimaire Arturo Reyes sera assis sur le banc lors des deux prochains matchs amicaux contre le Venezuela (vendredi) et l'Argentine (mardi prochain).

Selon le journal El Tiempo, Guus Hiddink, l'Argentin Gerardo Martino et l'Argentin Néstor Lorenzo (assistant de Pekerman) sont sur les rangs pour remplacer Pekerman.