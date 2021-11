Jeté aux oubliettes par Deschamps, Olivier Giroud peut-il dire adieu aux Bleus ?

Des critiques, qui visaient Kylian Mbappé sans le nommer, qui avaient fragilisé sa position de leader au sein des Bleus et semé le doute quant à l’entente présumée cordiale de cet essaim de stars. Utilisé avec parcimonie pendant l’Euro (40 minutes en tout), il avait ensuite quitté la compétition par la petite porte, sentant peut-être que le vent était en train de tourner en sa défaveur.

Juste avant ce fameux Euro, pour lequel les Bleus nourrissaient évidemment de grandes ambitions, Giroud avait évacué sa frustration après un match de préparation raté : “Des fois on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas […] Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver.”

“Les ballons n’arrivent pas” : des déclarations qui ne passent pas non plus

Difficile de démêler le vrai du faux. Peut-être est-ce dû au retour en grande pompe de Karim Benzema chez les Bleus. Leader incontesté et incontestable des Bleus jusque-là, Olivier Giroud a dû logiquement se ranger derrière le talent, le charisme et la science du jeu du Madrilène… pour retrouver une place sur le banc. De quoi fomenter une certaine frustration, même si, dans le texte, Giroud a souvent prétendu le contraire.

Un camouflet pour celui qui était sélectionné contre vents et marées par Deschamps il y a quelques mois de cela à peine. Comment expliquer cette absence d’un pilier de l’ère Deschamps, subitement passé du statut de titulaire indiscutable à celui, peu enviable, de pestiféré écarté sans vergogne ?

Arrivé au 23e et dernier joueur, il s’interrompt. Le pressentiment était le bon. 23 joueurs aguerris, aucun novice mais une grosse absence qui risque encore de faire couler pas mal d’encre : celle d’ Olivier Giroud , oublié pour la 3e fois consécutive.

Nous sommes jeudi après-midi. Didier Deschamps s’apprête à prendre la parole pour énoncer, un à un, les 23 joueurs qui affronteront le Kazakhstan et la Finlande dans la course pour le prochain Mondial.

Rejeté par l’homme qui l’avait jadis couvé, il peut sans doute faire une croix sur le mythique record de buts de Thierry Henry (51) chez les Bleus qui lui tendait pourtant les bras (il pointe à 46 buts). Parce qu’aujourd’hui, son avenir en équipe nationale s’annonce plus que jamais en pointillé. Explications.

Parfois en football, tout peut aller très vite. Demandez plutôt à Olivier Giroud ce qu’il en pense. Joueur le plus utilisé (101 sélections) par Didier Deschamps depuis la prise de fonction du sélectionneur en 2012, le Milanais est aujourd’hui sur une voie de garage chez les Bleus.

Anthony Martial de retour chez les Bleus après avoir raté l'Euro. © AFP or licensors

Anthony Martial is the new Olivier Giroud

Confirmation dans la foulée. Peut-être un peu rancunier, Deschamps avait décidé de faire l’impasse sur Olivier Giroud pour les matches de qualification de septembre. “Il faut parfois faire des choix, c’est purement sportif”, avait-il botté en touche au moment d’expliquer cette décision inattendue.

Un choix “sportif” donc selon Deschamps, qui avait permis à un certain Anthony Martial de retrouver le giron des Bleus, lui qui alternait pourtant entre le chaud et le très froid avec Manchester United. Soit. Jusque-là ces justifications purement sportives pouvaient se tenir.

Elles tenaient également la route lors du rassemblement d'octobre où un Giroud covidé aurait de toute façon dû renoncer, qu’il ait été sélectionné ou non.

Le début de la fin pour Giroud en équipe de France ?

Mais depuis ce jeudi soir, un nouveau cap semble avoir été franchi. Dans sa liste des 23, Deschamps n’a en effet… plus sélectionné Anthony Martial, à nouveau sur une voie de garage à United. Martial absent, Giroud aurait donc pu (dû) revenir aux affaires. Ce n’est pas le cas. Deschamps a préféré miser sur des Ben Yedder ou des Diaby, peut-être plus techniques et mobiles que la tour de contrôle milanaise.

Le constat est donc limpide : dans l’esprit de Deschamps, Giroud a reculé à la 5e voire 6e place dans la hiérarchie offensive. Il paie ses déclarations maladroites, ses prestations en dents de scie avant l’Euro et surtout l’entêtement parfois maladif du sélectionneur français. Une question se pose dès lors : le reverra-t-on un jour en équipe de France ? Rien n'est moins sûr pour Olivier Giroud, qui vient en plus de fêter ses 35 printemps.