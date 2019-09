"Je reviendrai", assure Michel Platini, dont la suspension prendra fin dans un mois

"Je reviendrai", a assuré Michel Platini vendredi dans un entretien à la télévision suisse RTS, alors que la suspension de l'ancien président de l'UEFA prendra fin le 7 octobre.

"Je reviendrai. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension faite par des abrutis", a déclaré Michel Platini.

L'ancien capitaine des Bleus a été suspendu 4 ans en 2015 par la justice interne de la Fifa pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses, reçu du président de la Fifa, Sepp Blatter, lui aussi suspendu. La suspension de Michel Platini de toute activité liée au football prendra fin le lundi 7 octobre 2019.

"J'ai été victime d'une forme de complot, oui, tout à fait, entre les gens de la FIFA et les gens du ministère public suisse (MPC, ndlr). Il y a eu une entente, une entente cordiale entre la FIFA et le MPC pour me virer. Je ne dis pas que c'est un complot de l'Etat suisse", a-t-il encore déclaré.

Gianni Infantino, actuel patron de la Fifa et ancien bras droit de Platini à l'UEFA, "il n'a peut-être pas très envie que je revienne", a ajouté l'ancienne star de la Juventus Turin.

A 64 ans, l'ancien président de l'UEFA, empêché de se présenter à la présidence de la Fifa en raison de sa suspension, a également indiqué qu'il allait publier un livre sur "les 20 dernières années de sa vie", dans lequel il allait dire "la vérité".

"Je ne me suis jamais senti suspendu, a-t-il encore assuré. Comment une boite privée peut suspendre quelqu'un de football ?"