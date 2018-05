Igor De Camargo et l'APOEL Nicosie champions de Chypre

L'APOEL Nicosie a remporté son sixième titre de champion de Chypre d'affilée. L'équipe d'Igor De Camargo s'est imposée 2-1 face à Anorthosis lors de la dernière journée du championnat et ne peut plus être rattrapée par Limassol, à quatre points alors qu'il ne reste qu'une journée.

Pour le club de Nicosie, c'est le 27e titre national, le sixième consécutif. Igor De Camargo, ex-joueur de Genk et du Standard, n'est pas rentré en jeu à l'occasion de ce match. L'attaquant brésilien a marqué 15 buts et a distribué 8 assists en 25 matches. Malgré ses bonnes statistiques, De Camargo a souvent été remplaçant et a du se contenter d'un temps de jeu réduit.

C'est le deuxième titre de champion de Chypre pour De Camargo, lui qui a remporté le titre de Champion de Belgique à trois reprises.

En Ligue des Champions, il a également marqué trois buts lors de la phase de poules que Nicosie a terminé 4e de son groupe, derrière Dortmund, Tottenham et le Real Madrid.