Ibrahimovic monte au jeu et plante un doublé sensationnel contre Ciman

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic a réussi des débuts tonitruants samedi sous le maillot du Los Angeles Galaxy et dans le Championnat nord-américain de football (MLS) en marquant son premier but seulement sept minutes après son entrée en jeu. Il s'est ensuite offert un doublé dans les arrêts de jeu de la rencontre pour offrir la victoire aux siens (4-3) au grand dam de Laurent Ciman qui a disputé toute la rencontre.

Entré à la 70e minute du match opposant son équipe au Los Angeles FC, "Ibra" a marqué un but de 35 mètres d'une reprise qui a surpris le gardien adverse (77). Il a ensuite anticipé Laurent Ciman de la tête pour le but du 4-3.

Portant le maillot N.9, Ibrahimovic, 36 ans, avait été chaleureusement salué par le public du StubHub Center lors de son entrée en jeu alors que le Galaxy était mené 3 à 1.

"Ibra" a suivi le début de la rencontre du banc des remplaçants et a vu sa nouvelle équipe concéder un premier but après cinq minutes de jeu par Carlos Vela.

L'international mexicain a doublé la mise en se frayant un passage parmi cinq défenseurs (26).

De retour des vestiaires, le Los Angeles FC a ajouté un troisième but, mais le Galaxy a réduit la marque par Sebastian Lletget (61) et Chris Pontius (73), juste après l'entrée en jeu d'Ibrahimovic et son but.