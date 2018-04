Ibrahimovic: "Les supporters attendaient quelque chose, ils ont eu Zlatan"

Avec deux buts en vingt minutes, Zlatan Ibrahimovic a offert samedi le derby de Los Angeles au Galaxy (4-3) et a réussi ses débuts en MLS: "Les supporters attendaient quelque chose, ils ont eu Zlatan", a expliqué le buteur suédois, épuisé mais heureux.

"Si on regarde ma carrière, j'ai marqué pour toutes mes équipes dès mon premier match officiel, je ne voulais pas que cette série s'arrête aujourd'hui. J'attendais juste de pouvoir rentrer, car quand on perd 3 à 0, vous voulez faire quelque chose pour aider votre équipe", a enchaîné le Suédois avant d'expliquer son but.

"J'ai vu que le gardien de but était avancé et je me suis dit que j'allais le lober, j'ai tiré fort et c'est entré dedans. Après avec l'adrénaline, tu enlèves ton maillot et tu veux célébrer ton but avec les supporters, tu veux sentir l'énergie de tout le stade. Si j'avais eu plus de force, j'aurais remonté tout le terrain en courant, mais j'ai dû me contenter de la moitié du terrain".