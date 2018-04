Ibrahimovic buteur pour sa première titularisation

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic a offert samedi la victoire à Los Angeles face à Chicago (0-1) grâce à un but de la tête, inscrit lors de sa première titularisation depuis son arrivée aux États-Unis.

Le joueur de 36 ans, qui a rejoint le Los Angeles Galaxy fin mars, a marqué de la tête juste avant la fin de la première période après un centre millimétré de l'ex-international anglais Ashley Cole.

"Je pense que j'aurais dû marquer deux buts de plus, car jai raté de très bonnes occasions que je ne rate pas d'habitude, mais on a quand même gagné", a analysé Ibrahimovic, qui affrontait son ancien coéquipier de Manchester United Bastian Schweinsteiger, transféré au Chicago Fire l'an dernier.

"Ce n'était pas un match facile, en particulier à cause du temps. On a apporté le soleil et ils ont apporté le vent. Mais le soleil était plus fort aujourd'hui et on est satisfaits", a-t-il plaisanté alors que la rencontre, qui avait lieu à Chicago, s'est déroulée dans des conditions météorologiques difficiles.

Entré en cours de jeu lors des précédentes rencontres, l'attaquant scandinave s'était illustré il y a deux semaines dès ses premières minutes sur le terrain en réussissant un doublé face au Los Angeles FC de Laurent Ciman avec notamment une reprise de volée magistrale de plus de trente mètres.