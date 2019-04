Ibrahim Kargbo (ex-RWDM, Charleroi) et 7 autres joueurs suspendus à vie par la FIFA

Huit joueurs anciens et actifs ainsi qu'un agent de joueurs, des Caraïbes, d'Afrique et d'Asie, ont été suspendus à vie par la FIFA pour tentatives de manipulation de matches "à des fins de paris", a annoncé mercredi la fédération internationale de football. Ibrahim Kargbo, 37 ans et ancien joueur notamment du RWDM et de Charleroi, a été reconnu coupable.

Le Sierra-Léonais, naturalisé belge, a connu le championnat belge au début des années 2000. Kargbo a porté les couleurs de Molenbeek entre 1999 et 2002, avant d'être transféré chez les Zèbres de 2002 à 2005, où il y aura même porté le brassard de capitaine. Le défenseur est notamment revenu au RWDM, deux petits mois seulement, en 2013.

Karlon Murray et Keyeno Thomas (Trinité-et-Tobago), Hellings Mwakasungula (Malawi), Kudzanai Shaba (Zimbabwe), Séïdath Tchomogo (Bénin), Leonel Duarte (Cuba) et Mohammad Salim Israfeel Kohistani (Afghanistan) ont eux aussi été suspendus à vie de toute activité liée au football, au niveau national et international.

La Commission de discipline de la FIFA avait ouvert des procédures à la suite d'une vaste enquête portant sur plusieurs matches internationaux ayant fait l'objet de tentatives de manipulation à des fins de paris par le Singapourien Wilson Raj Perumal, impliqué dans plusieurs scandales de trucage de matchs, a précisé la FIFA dans un communiqué.