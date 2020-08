Harry Maguire dans la sélection anglaise malgré son arrestation en Grèce

Harry Maguire a été rappelé par le sélectionneur anglais Gareth Southgate pour les matches de Ligue des Nations en Islande (5 septembre) et contre le Danemark (8 septembre). Le capitaine de Manchester United a été arrêté jeudi dernier en Grèce pour avoir été impliqué dans une bagarre. Son procès a débuté mardi en Grèce. La Belgique est la quatrième équipe dans le groupe 2.



"J'ai pris ma décision uniquement sur base des infos que j'ai. J'ai parlé avec Harry. Il m'a donné sa version des faits qui est très différente de ce qui a été rapporté. Dans ce genre de cas, on ne peut se baser que sur les faits que l'on a. Si les faits devaient changer, alors je devrai peut-être revoir ma décision. J'ai une relation fantastique avec le garçon. Je n'ai pas de raisons de douter de ce qu'il me dit", a expliqué Southgate, qui a précisé que le défenseur était "conscient de ses responsabilités" dans cette affaire.

En quarantaine après des vacances aux Bahamas, le capitaine des Three Lions Harry Kane (Tottenham) figure également dans la sélection. Kalvin Phillips (Leeds), Phil Foden (Manchester City) et Mason Greenwood (Manchester United) fêtent leur première sélection et Danny Ings (Southampton) fait son retour après cinq ans d'absence.

Sélection: Tammy Abraham (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Phil Foden (Manchester City), Joe Gomez (Liverpool), Mason Greenwood (Manchester United), Dean Henderson (Manchester United), Danny Ings (Southampton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley), Marcus Rashford (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), James Ward-Prowse (Southampton), Harry Winks (Tottenham Hotspur)