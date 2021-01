Guillermo Ochoa (ex-Standard) positif après un match qui a infecté 25 personnes

A l'issue du match au sommet du championnat du Mexique de football joué dimanche entre Monterrey et Club America (1-0), pas moins de 25 personnes ont été testées positives au coronavirus, parmi elle 14 joueurs dont le gardien de but de l'équipe nationale mexicaine et d'America qui n'est pas un inconnu chez nous : Guillermo Ochoa. L'ancien portier du Standard, 35 ans, se porte bien.

Onze joueurs et huit entraîneurs ou membres du personnel de Monterrey sont positifs. Du côté de Club America, outre Ochoa, deux autres joueurs, un entraîneur et deux collaborateurs ont été contaminés.

Le Club America, dans une déclaration, a accusé Monterrey de ne pas avoir pris des mesures des précautions après que certains de ses joueurs ont été testés positifs avant le match.

La prochaine rencontre entre les deux clubs a été reportée. La Ligue mexicaine a annoncé qu'il faudra désormais tester les joueurs tous les 10 jours au lieu de tous les 15 jours.