Guillermo Ochoa et Jonathan David dans l'équipe-type de la Gold Cup

Le gardien de but mexicain Guillermo Ochoa (Standard) et l'attaquant canadien Jonathan David (La Gantoise), qui a terminé meilleur buteur du tournoi, ont été inclus dans l'équipe-type de la Gold Cup de football, la Coupe des nations des pays d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Ochoa et le Mexique ont remporté la finale dimanche soir en battant les Etats-Unis 0-1 à Chicago.

Les Mexicains ont du coup de nombreux joueurs dans cette formation idéale. Ils sont au total au nombre de sept. Il s'agit des défenseurs Luis Rodriguez, Carlos Salcedo et Jesus Gallardo, des milieux Jonathan Dos Santos et Andres Guardado et de l'attaquant Raul Jimenez. L'équipe est complétée par trois Américains, Aaron Long, Michael Bradley et Christian Pulisic. Un seul joueur qui ne s'est pas qualifié pour la finale a été inclus dans l'équipe : Jonathan David pour le Canada, l'attaquant de La Gantoise.

Ochoa, 33 ans, qui a franchi le seuil des 100 matchs internationaux lors de la compétition, a réalisé trois "clean-sheet" en cinq rencontres.

David, 19 ans, a été la révélation du tournoi avec six buts (en quatre matchs). Le Canada a été battu en quarts de finale par Haïti (3-2).

. L'équipe :

Gardien : Guillermo Ochoa (Mexique)

Défenseurs : Luis Rodriguez (Mexique), Aaron Long (États-Unis), Carlos Salcedo (Mexique), Jesus Gallardo (Mexique).

Milieux de terrain : Jonathan Dos Santos (Mexique), Andres Guardado (Mexique), Michael Bradley (Etats-Unis)

Attaquants : Jonathan David (Canada), Raul Jimenez (Mexique), Christian Pulisic (Etats-Unis)