Gerd Müller, buteur légendaire du football allemand, décède à l’âge de 75 ans - Football -... Gerhard Müller, la légende du football allemand vient de décéder à l’âge de 75 ans. Surnommé le "Bombardier", cette icône du Bayern Munich a marqué pas moins de 518 buts en 578 matchs avec le club bavarois. Durant ses quinze années avec le club allemand, le buteur de Nördlingen a laissé une trace indélébile en Bavière. Franz Beckenbauer, autre légende du Bayern parlait de lui comme "le joueur le plus important de l’histoire du club". Son palmarès dans le club le plus titré de nos voisins parle pour lui : 4 titres de champion d’Allemagne, 4 Coupes d’Allemagne et 3 Coupes des champions consécutives dans les années 60 et 70. Il reste à ce jour le meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga avec près de 100 buts de plus que son dauphin. Lors de la saison 71-72, l'avant-centre d’exception avait inscrit 40 buts en 34 matchs de championnat, le record sur une saison chez nos voisins, jusqu'à ce que Robert Lewandowski le dépasse lors lors de la saison 2020-2021 avec 41 réalisations.