France - pays de Galles : le grand retour de Karim Benzema? (direct commenté à 21h05)

Grandissime favorite pour l'Euro, la France a une première occasion de se tester ce mercredi soir. L'occasion pour Didier Deschamps, le sélectionneur, de faire quelques ajustements et de pourquoi pas, déjà dessiner une équipe-type en vue de l'Euro. Côté offensif, tous les regards seront évidemment rivés vers Karim Benzema. L'ancien banni goûtera-t-il directement aux joies d'une titularisation dès son premier match ? En France, certaines rumeurs annoncent que oui.

Autre Tricolore pour qui, ce match aura une saveur toute particulière, Hugo LLoris. Capitaine des Bleus depuis de longues années, le portier portera le brassard pour la 100e fois de sa carrière. Un anniversaire symbolique que le gardien de Tottenham voudra évidemment célébrer avec une victoire face au pays de Galles.

Des Gallois, certes qualifiés pour l'Euro, mais qui n'ont plus grand-chose de l'équipe sensation qui avait rallié, à la surprise générale, le dernier carré de l'Euro 2016. Avec une équipe fortement remaniée et un Gareth Bale qui n'a plus les mêmes cannes qu'auparavant, les Gallois ne devraient pas poser trop de problèmes aux Bleus. Attention cependant à l'excès d'orgueil français face à un adversaire qui, malgré une infériorité manifeste, n'abandonne jamais. Les Bleus entameront-ils leur préparation du bon pied ? La réponse dès 21h05.